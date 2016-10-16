Ньянг посвятил забитый гол Монтоливо

Нападающий "Милана" М'Бей Ньянг забил гол в матче 8-го тура серии А против "Кьево", удвоив тем самым преимущество своей команды (2:0). Этот мяч форвард посвятил своему партнеру по команде Риккардо Монтоливо, который недавно получил серьезную травму.

Полузащитник повредил крестообразные связки левого колена в матче Италия - Испания (1:1) и теперь перенесет операцию. Восстановление от этой травмы займет у Монтоливо около полугода.