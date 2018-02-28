Невио Скала: "Я бы хотел, чтобы Буффон играл до 90 лет, но для Италии лучше смотреть вперед"

Итальянский тренер Невио Скала высказал сомнения по поводу возможного возвращения вратаря Джанлуиджи Буффона в состав сборной Италии. Он отметил, что команде следует смотреть вперед.



- Для меня это неловкое положение, так как, с одной стороны, я бы хотел, чтобы Буффон играл до 90 лет. В некотором смысле, я был бы очень рад увидеть, что Буффон продолжает играть. Но с другой стороны – сборной Италии лучше смотреть вперед, – передает слова Скалы Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb. – Но в итоге, Буффон сам сможет принять лучшее для него решение. Ему уже не 20, а 40 лет. Его семья, вероятно, хочет, чтобы он больше времени проводил дома, а не путешествовал по миру, прыгая с одной стойки ворот к другой.

Ранее 40-летний Буффон заявил, что готов вернуться в сборную Италии, если получит вызов.