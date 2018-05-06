"Наполи" уже не обгонит "Ювентус" по очкам

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Наполи" сыграл вничью с "Торино" (2:2). Отрыв "Ювентуса" в от неаполитанцев дорос до шести очков. Для чемпионства "Наполи" нужно ждать двух поражений "Юве", дважды побеждать самому и отыгрывать разницу в 16 голов. Туринцам для седьмого титула подряд хватит одного очка в двух играх.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Наполи" – "Торино" – 2:2 (1:0)

Голы: Мертенс, 25 (1:0). Базелли, 55 (1:1). Хамшик, 71 (2:1). Де Сильвестри, 83 (2:2).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Кирикеш, Мариу Руй, Хюсай, Аллан, Зелиньски (Хамшик, 69), Жоржинью, Кальехон (Унас, 88), Мертенс (Милик, 63), Инсинье.

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Бонифаци, Ринкон (Вальдифиори, 87), Акуа, Базелли (Яго Фальке, 78), Ляич, Ньянг (Белотти, 63).

Предупреждения: Бурдиссо, 21. Базелли, 52. Мариу Руй, 66. Белотти, 74. Нкулу, 90.

Судья: Довери.

6 мая. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".