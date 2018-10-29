"Наполи" спасся от поражения в матче с "Ромой"

"Наполи" сыграл вничью с "Ромой" (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

На 14-й минуте вывел гостей вперед Стефан Эль-Шаарави. В концовке матча Дрис Мертенс сравнял результат.

"Наполи" с 22 очками занимает второе место в чемпионате Италии. У лидирующего "Ювентуса" 28 очков. "Рома" на восьмом месте - 15 очков.

В следующем туре "Наполи" примет "Эмполи", а "Рома" на выезде сыграет с "Фиорентиной".

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Наполи" - "Рома" - 1:1 (0:1)

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 70), Хамшик (Зелиньски, 75), Аллан, Руис, Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 56).

"Рома": Ольсен, Коларов, Сантон, Манолас (Фасио, 75), Жуан Жезус, Де Росси (Кристанте, 43), Н`Зонзи, Ло.Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер (Флоренци, 65).

Предупреждения: Джеко, 55. Н`Зонзи, 58. Манолас, 68. Ольсен, 80. Ло.Пеллегрини, 80.

Судья: Масса (Италия).

28 октября. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

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