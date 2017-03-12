"Наполи" разгромил "Кротоне", "Фиорентина" победила "Кальяри"

"Наполи" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии разгромил "Кротоне" - 3:0. Дублем в этой встрече отметился нападающий Лоренцо Инсинье. Неаполитанский клуб сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице "Ювентуса" до 10 очков.

В параллельной встрече "Фиорентина" вырвала победу у "Кальяри" - 1:0. Единственный гол встречи в компенсированное время второго тайма забил нападающий Никола Калинич.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Наполи" - "Кротоне" - 3:0 (1:0)

Голы: Инсинье, 32 - с пенальти (1:0). Мертенс, 66 - с пенальти (2:0). Инсинье, 70 (3:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Стринич, Кирикеш, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Жоржинью, Рог (Зелиньски, 55), Кальехон, Инсинье (Джаккерини, 72), Мертенс, Паволетти.

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Феррари, Дюссенн (Куомо, 87), Кризетиг (Барберис, 71), Роден, Капецци, Мартелла, Стоян, Тротта (Акости, 79), Фальчинелли.

Предупреждения: Рог, 27. Мартелла, 42. Кризетиг, 54. Феррари, 87.

Судья: Марьяни.

12 марта. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".

"Фиорентина" - "Кальяри" - 1:0 (0:0)

Гол: Калинич, 90+2 (1:0).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Томович (Санчес, 66), Валеро, Сапонара (Иличич, 66), Весино, Калинич, Тельо, Бернардески (Бадель, 80), Кьеза.

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру (Мьянге, 46), Пизакане, Дессена, Исла, Ионицэ (Падоин, 85), Тахцидис, Жоау Педру (Сау, 73), Барелла, Боррьелло.

Предупреждения: Томович, 56. Астори, 61. Мьянге, 77.

Судья: Гавиллучи.

12 марта. Флоренция. Artemio Franchi.