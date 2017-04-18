Нападающий "Кьево" порвал крестообразные связи и досрочно завершил сезон

Сегодня стало известно, что для нападающего "Кьево" Риккардо Меджорини текущий сезон досрочно завершен, сообщает Football Italia. 31-летний футболист получил травму в матче 32-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (0:4) и покинул поле на носилках.

Сегодня футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки левого колено. Ожидается, что Меджорини перенесет операцию в среду утром и пропустит порядка шести месяцев. В текущем сезоне форвард забил 4 мячей в 29 матчах команды.