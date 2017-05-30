Мончи: "База "Ромы" всегда будет домом для Спаллетти"

Спортивный директор "Ромы" Мончи поблагодарил бывшего главного тренера Лучано Спаллетти за работу с командой. 58-летний итальянец был отправлен в отставку после завершения сезона в Италии. Римская команда финишировала на второй строчке.

- Я уже говорил ранее, еще до прихода в "Рому", что у меня было отличное мнение о Спаллетти, и после работы с ним оно только приумножилось, как на личном, так и на профессиональном уровне, - цитирует Football Italia Мончи. - Благодарим тренера за те результаты, которых он добился за полтора года работы. Сейчас начинается новый этап в истории "Ромы", мы постараемся продолжать расти. Надеюсь, что наши пути с Лучано в будущем еще могут пересечься, и мы снова сможем поработать вместе. База "Ромы" всегда будет его домом.