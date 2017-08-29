"Монако" согласился заплатить за Бальде Кейта 30 миллионов евро

Нападающий "Лацио" Бальде Кейта может перейти в "Монако", сообщает Sky Sport. По информации источника, руководство монегасков рассматривает кандидатуру 22-летнего сенегальца в качестве замены полузащитнику Тома Лемару, который может покинуть команду до закрытия трансферного окна.

Французский клуб готов заплатить за форварда около 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Кейта входит в сферу интересов "Интера", "Милана" и "Тоттенхэма". Контракт футболиста с "Лацио" истекает следующим летом. В прошлом сезоне форвард забил 16 мячей в 31 матче чемпионата Италии.