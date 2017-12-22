"Милан" заплатит 20 миллионов евро в рамках соглашения с УЕФА

Руководство "Милана" будет вынуждено заплатить 20 миллионов евро УЕФА в рамках соглашения о соответствии финансовому fair play, сообщает Leggo. По информации источника, штраф итальянского клуба гарантированно составит 5 миллионов евро, еще 15 миллионов "россонери" выплатит "для достижения определенных экономических результатов".

Отмечается, что решение о выплате клубом штрафа было принято после того, как его руководство не смогло договориться о добровольном соглашении с УЕФА. В международной организации поставили под сомнение способность заплатить 300 миллионов евро, взятые в ссуду, к октябрю 2018 года.

Напомним, в летнее трансферное окно "Милан" потратил на покупку новых игроков около 230 миллионов евро. Несмотря на траты, команда занимает 8-е место в турнирной таблице серии А (17 матчей, 24 очка). Первую строчку занимает "Наполи" (17, 42).