"Милан" в CAS будет утверждать, что не должен расплачиваться за долги Берлускони

Руководство "Милана" рассчитывает на успех своей апелляции в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Напомним, "россонери" были исключены из еврокубков за нарушение финансового fair-play, однако обжаловали решение УЕФА.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "Милан" рассчитывает на несколько аргументов в свою пользу. Во-первых, руководство клуба утверждает, что долги образовались еще при прежнем руководстве Сильвио Берлускони, а нынешние боссы не должны отвечать за действия предшественников. Во-вторых, "Милан" отыскал примеры, когда другим клубам удавалось подписывать с УЕФА соглашение об урегулировании без санкций в аналогичных ситуациях. В-третьих, "Милан" готов предоставить бизнес-план и стратегию по выходу из кризиса. В клубе надеются договориться хотя бы об отсрочке наказания на сезон с возможностью его избежать, если будут показаны финансовые результаты.