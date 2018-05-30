Милан Шкриньяр: "Счастлив в "Интере"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр признался, что не видит причин для ухода из миланской команды. Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что 23-летним словаком интересуются "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

– Я хотел бы остаться в "Интере" как можно дольше, – приводит Pravda Sport слова Шкриньяра. – Не получал конкретных предложений от других клубов, поэтому причин покидать команду нет. Я очень счастлив, что смогу сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Интер" занял 4-е место в минувшем розыгрыше итальянского чемпионата и сыграет в Лиге чемпионов. Шкриньяр провел 38 игр в серии А и забил 4 гола.