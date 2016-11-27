"Милан" разгромил "Эмполи" и вышел на второе место серии А

"Милан" разгромил "Эмполи" в выездном матче 14-го тура чемпионата Италии с счетом 4:1. Дублем в составе гостей отметился нападающий Джанлука Лападула. Красно-черные набрали 29 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. У лидирующего "Ювентуса" на четыре балла больше, у идущей на третьем месте "Ромы" – на три меньше.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Эмполи" – "Милан" – 1:4 (1:1)

Голы: Лападула, 15 (0:1). Сапонара, 17 (1:1). Сусо, 61 (1:2). Коста, 64 - в свои ворота (1:3). Лападула, 77 (1:4).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Весели (Дзамбелли, 68), Сапонара, Кроче, Диуссе, Крунич (Тельо, 68), Маккароне, Марилунго (Джилардино, 74).

"Милан": Доннарумма, Абате, Де Шильо, Романьоли, Гомес, Фернандес (Куцка, 10), Бонавентура, Пашалич (Ньянг, 78), Локателли, Сусо, Лападула (Поли, 84).

Предупреждения: Романьоли, 4. Куцка, 31. Крунич, 37. Бонавентура, 43. Беллуши, 89.

Судья: Кальварезе (Италия).

Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".