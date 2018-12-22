"Милан" проиграл "Фиорентине", "Наполи" сократил отставание от "Ювентуса"

"Фиорентина" обыграла "Милан" в выездном матче чемпионата Италии. Красно-черные упустили шанс выйти на четвертое место в таблице.

В другой встрече "Наполи" одолел СПАЛ и сократил отставание от "Ювентуса" до 5 очков. Туринцы, правда, еще не провели свой матч 17-го тура.

Чемпионат Италии

Серия A

17-й тур

"Милан" - "Фиорентина" - 0:1 (0:0)

Гол: Кьеза, 73.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате (Конти, 83), Родригес, Романьоли, Калабрия, Маури (Кутроне, 67), Игуаин, Сусо, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Лаксальт, 68).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Лаурини, 87), Верету, Фернандес, Миральяс (Жерсон, 62), Симеоне (Пьяца, 88), Кьеза.

Предупреждения: Пеццела, 32. Витор Угу, 42. Фернандес, 62. Кьеза, 74. Сусо, 77. Романьоли, 78. Лаксальт, 90+4.

Судья: Мариани.

22 декабря. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Сассуоло" - "Торино" - 1:1 (0:0)

Голы: Белотти, 54 (0:1). Бриньола, 90+2 (1:1).

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Бурабия, Локателли (Бабакар, 77), Сенси (Маньянелли, 87), Матри, Ди Франческо (Бриньола, 70), Берарди.

"Торино": Ичасо, Ансальди (Де Сильвестри, 60), Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 87), Дзадза (Яго Фальке, 80), Белотти.

Предупреждения: Ринкон, 45. Рожериу, 63. Иццо, 76. Лукич, 90. Бриньола, 90+8.

Судья: Банти.

22 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

"Эмполи" - "Сампдория" - 2:4 (1:1)

Голы: Паскуаль, 11 - с пенальти (1:0). Рамирес, 41 (1:1). Квальярелла, 69 (1:2). Капуто, 76 (2:2). Капрари, 87 (2:3). Капрари, 90+1 (2:4).

"Эмполи": Проведель, Паскуаль, Сильвестре, Весели, Расмуссен (Зайц, 72), Ди Лоренцо, Акуа (Салих Учан, 84), Беннасер, Траоре, Капуто, Ла Гумина.

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 65), Прат, Линетти (Янкто, 86), Квальярелла, Дефрель (Капрари, 85).

Предупреждения: Андерсен, 18. Акуа, 32. Капуто, 34. Квальярелла, 69. Экдаль, 82. Ла Гумина, 85. Капрари, 88.

Судья: Кальварезе.

22 декабря. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

"Дженоа" - "Аталанта" - 3:1 (1:0)

Голы: Толой, 45+6 - в свои ворота (1:0). Сапата, 55 - с пенальти (1:1). Лазович, 67 (2:1). Пентек, 88 (3:1).

Нереализованный пенальти: Иличич, 36 (вратарь)

"Дженоа": Раду, Кришито, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу (Ролон, 46), Лазович (Педру Перейра, 82), Хильемарк, Ромулу, Бесса, Пентек, Куаме (Сандру, 71).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Манчини, Иличич, де Рон (Пессина, 5), Фройлер, Гомес (Ригони, 63), Сапата (Барроу, 75).

Предупреждения: Ромеро, 3. Паломино, 12. Кришито, 54. Ролон, 71.

Удаления: Паломино, 81. Толой, 90+3.

Судья: Довери.

22 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Наполи" - СПАЛ - 1:0 (1:0)

Гол: Альбиоль, 45+1.

"Наполи": Мерет, Альбиоль, Гулям (Луперто, 79), Кулибали, Хюсай, Хамшик, Зелиньски, Рог (Руис, 66), Кальехон, Мертенс (Диавара, 83), Инсинье.

СПАЛ: Гомис, Джуру (Викари, 42), Ционек, Бонифаци (Флоккари, 83), Куртич, Скьяттарелла, Вальдифиори (Валоти, 68), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Палоски.

Предупреждения: Ционек, 38. Хамшик, 46. Куртич, 50. Рог, 61.

Судья: Ла Пенна.

22 декабря. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

"Удинезе" - "Фрозиноне" - 1:1 (1:0)

Голы: Мандрагора, 32 (1:0). Чано, 61 - с пенальти (1:1).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Мачис, 75), Бехрами, Мандрагора, Фофана (Пуссетто, 64), Д`Алессандро, де Пауль, Лазанья.

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Крайнц, Дзампано, Гольданига, Майелло, Чибса (Кризетиг, 88), Бегетто, Кассата, Чано (Кэмпбелл, 88), Чофани (Пинамонти, 58).

Предупреждения: Кассата, 5. Крайнц, 7. Бехрами, 73. Чибса, 75. Спортьелло, 78. Д`Алессандро, 83.

Судья: Валери.

22 декабря. Удине. Стадион "Dacia Arena".