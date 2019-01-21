"Милан" переиграл "Дженоа" и поднялся в зону ЛЧ

"Милан" одержал победу над "Дженоа" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Италии. В составе победителей голами отметились нападающий Фабио Борини и форвард Хесус Хоакин Сусо.

Победа позволила "Милану" подняться на четвертое место в серии А, теперь столичная команда имеет в своем активе 34 очка. "Дженоа" с 20 баллами остался на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

"Дженоа" – "Милан" – 0:2 (0:0)

Голы: Борини, 72 (0:1). Сусо, 83 (0:2).

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Педру Перейра, 76), Ромеро, Мигел Велозу (Дальмонте, 84), Лазович, Бесса, Ролон, Пандев (Фавилли, 58), Куаме.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата (Конти, 14), Абате, Музаккьо, Родригес, Бакайоко, Лукас Пакета, Борини, Сусо (Самуэль Кастильехо, 88), Хакан Чалханоглу (Маури, 79), Кутроне.

Предупреждения: Борини, 8. Ромеро, 41. Кутроне, 45+1. Лукас Пакета, 58. Ролон, 70. Зуканович, 77.

Судья: Орсато (Италия).

21 января. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".