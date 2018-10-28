"Милан" обыграл "Сампдорию"

"Милан" выиграл у "Сампдории" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Патрик Кутроне, Гонсало Игуаин и Сусо. У гостей забивали Риккардо Сапонара и Фабио Квальярелла.

Обе команды имеют в активе по 15 очков. По дополнительным показателям "Милан" идет седьмым, а "Сампдория" на шестом месте.

В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с "Удинезе", а "Сампдория" примет "Торино".

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Милан" - "Сампдория" - 3:2 (2:2)

Голы: Кутроне, 17 (1:0). Сапонара, 21 (1:1). Квальярелла, 31 (1:2). Игуаин, 36 (2:2). Сусо, 62 (3:2).

"Милан": Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия (Абате, 78), Билья, Лаксальт (Хакан Чалханоглу, 90), Кессье, Игуаин, Сусо, Кутроне (Самуэль Кастильехо, 76).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру (Сала, 29), Тонелли, Андерсен, Экдаль, Сапонара (Капрари, 76), Прат, Линетти, Квальярелла, Дефрель (Ковнацки, 61).

Предупреждения: Линетти, 24. Сала, 60. Абате, 80. Кессье, 82. Романьоли, 90+3.

Судья: Мареска.

28 октября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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