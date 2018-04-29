"Милан" обыграл "Болонью" и прервал шестиматчевую серию без побед

"Милан" на выезде обыграл "Болонью" (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Победу гостям принес точный удар Джакомо Бонавентуры.

Для команды Дженнаро Гаттузо эта победа стала первой в серии А с 18 марта. Безвыигрышная серия "россонери" насчитывала шесть игр (4 ничьих, 2 поражения).

В параллельных матчах "Аталанта" дома обыграла "Дженоа" (3:1), "Удинезе" в гостях упустил победу над "Беневенто" (3:3), "Верона" на своем поле уступила СПАЛу (1:3) а "Кальяри" на выезде крупно уступил "Сампдории" (1:4).

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

"Болонья" - "Милан" - 1:2 (0:2)

Голы: Хакан Чалханоглу, 34 (0:1). Бонавентура, 45+1 (0:2). Де Майо, 74 (1:2).

"Болонья": Миранте, Де Майо, Мбай, Гонсалес (Романьоли, 58), Масина (Кейта, 82), Поли, Верди, Пульгар, Надь (Авенатти, 52), Паласио, Орсолини.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Бонавентура (Монтоливо, 85), Хакан Чалханоглу (Борини, 76), Локателли, Кессье, Сусо, Кутроне (Калинич, 80).

Предупреждения: Локателли, 23. Масина, 52.

Судья: Джакомелли.

29 апреля. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Аталанта" - "Дженоа" - 3:1 (2:0)

Голы: Барроу, 16 (1:0). Кристанте, 22 (2:0). Иличич, 74 (3:0). Мигел Велозу, 81 (3:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Гозенс, Кастань (Хатебур, 54), Кристанте (Паломино, 87), де Рон, Фройлер, Гомес, Барроу (Иличич, 61).

"Дженоа": Перин, Россеттини, Мильоре (Мигел Велозу, 46), Зуканович, Бираски, Лазович, Бертолаччи, Хильемарк, Бесса (Пандев, 46), Медейруш (Дж.Росси, 54), Лападула.

Предупреждения: Россеттини, 9. Кастань, 42. Фройлер, 71. Кальдара, 80.

Судья: Фаббри.

29 апреля. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.

"Беневенто" - "Удинезе" - 3:3 (1:1)

Голы: Видмер, 13 (0:1). Виола, 23 (1:1). Кода, 76 - с пенальти (2:1). Лазанья, 78 (2:2). Лазанья, 79 (2:3). Санья, 90 (3:3).

"Беневенто": Бриньоли, Санья, Венути, Тошка, Джимсити, Виола, Сандру, Джуричич (Кода, 35), Катальди, Йеммелло (Париджини, 58), Бриньола (Гьямфи, 90+1).

"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Видмер (Дзампано, 76), Пеццелла, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами, Балич, Фофана, Барак (де Пауль, 46), Лазанья (Перица, 82).

Предупреждения: Венути, 11. Катальди, 26. Бехрами, 47. Балич, 64. Бриньола, 66. Пеццелла, 75.

Удаление: Катальди, 57.

Судья: Мареска.

29 апреля. Беневенто. Стадион Stadio Ciro Vigorito.

"Верона" - СПАЛ - 1:3 (1:1)

Голы: Валоти, 13 (1:0). Фарес, 45+4 - в свои ворота (1:1). Фелипе, 71 (1:2). Куртич, 90+3 (1:3).

"Верона": Николас, Вукович, Феррари, Караччоло, Кальвано (Ли Сын У, 72), Ромулу, Валоти (Фоссати, 50), Черчи, Петкович, Матос (Верде, 62), Фарес.

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Маттьелло, Ционек, Викари, Куртич, Грасси, Эвертон Луиз, Лаццари (Коста, 12), Флоккари (Палоски, 69), Антенуччи.

Предупреждения: Викари, 23. Эвертон Луиз, 34. Караччоло, 53. Ционек, 56. Ли Сын У, 86.

Судья: Банти.

29 апреля. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

"Сампдория" - "Кальяри" - 4:1 (3:0)

Голы: Прат, 7 (1:0). Квальярелла, 26 (2:0). Ковнацки, 45+4 (3:0). Паволетти, 49 (3:1). Рамирес, 87 (4:1).

Нереализованный пенальти: Квальярелла, 42 (штанга).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Сала, Андерсен, Баррето (Верре, 80), Прат, Линетти, Торрейра (Капецци, 88), Квальярелла (Рамирес, 46), Ковнацки.

"Кальяри": Краньо, Кастан (Андреолли, 46), Пизакане (Фариас, 33), Чеппителли, Чигарини, Падоин, Ионицэ (Дейола, 80), Барелла, Фараго, Сау, Паволетти.

Предупреждения: Чигарини, 19. Пизакане, 30. Фариас, 36. Линетти, 39. Кастан, 45+1. Ионицэ, 57. Падоин, 81. Андреолли, 81.

Удаление: Чигарини, 78.

Судья: Абиссо.

29 апреля. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.