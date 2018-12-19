"Милан" не смог обыграть "Болонью"

"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии. В середине второго тайма миланцы остались в меньшинстве, так как удаление заработал Темуе Бакайоко.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Болонья" - "Милан" - 0:0

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Калабрези, Маттьелло, Хеландер, Поли (Орсолини, 82), Сванберг (Джемаили, 61), Надь, Паласио, Сантандер (Дестро, 90+1).

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Игуаин, Сусо (Лаксальт, 85), Хакан Чалханоглу (Маури, 78), Кутроне (Самуэль Кастильехо, 61).

Предупреждения: Калабрия, 40. Сантандер, 42. Бакайоко, 73. Кессье, 83. Хеландер, 84. Романьоли, 90+4.

Удаление: Бакайоко, 76.

Судья: Мареска.

18 декабря. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".