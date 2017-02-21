"Милан" на трансферы летом потратит 130 миллионов евро

Китайские инвесторы намерены выделить дополнительные средства на трансферы для "Милана". Как сообщает Gazzetta dello Sport, китайский консорциум после завершения сделки по покупке "Милана" рассмотрит возможность выделения дополнительных денег на летнее трансферное окно. По данным источника, на покупки клубу выделят 100 миллионов евро дополнительно к тем 30 миллионам, на которые "Милан" уже рассчитывает.

При этом "Милану" будет позволено потратить на трансферном рынке те деньги, которые клуб заработает с продажи игроков летом. Таким образом, сумма может превысить 130 миллионов евро.