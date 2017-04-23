Мауро Икарди: "Нельзя пропускать четыре гола за 15 минут"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после матча 33-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (4:5) выразил разочарование выступлением команды в последнее время. Аргентинец стал автором хет-трика в этой встрече.

– У меня нет слов, – приводит Tmw слова Икарди. – Второй тайм просто необъясним. Мы вели в счете и должны были доводить дело до конца. Но соперник забил нам четыре гола в течение 15 минут – это недопустимо. Мне трудно описать последний месяц. Он просто ужасен, и мы никак не может преодолеть это.