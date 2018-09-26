Мауро Икарди: "Моя жена с "Интером" обсудит контракт, если его нужно будет улучшить"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди отметил, что спокойно относился к своей серии без голов, которая тянулась четыре матча. Также он подчеркнул, что не переживает по поводу ситуации с контрактом, который рассчитан до 2021 года.

– Я чувствую себя как обычно, как в любой другой год, – цитирует A Bola Икарди. – Продолжаю выполнять свою работу, а "Интер" и моя жена обсудят мой контракт, если его будет необходимо улучшить.

В социальных сетях много пишут о том, как я играю. Но я спокоен. Я уже забил более 120 голов и знаю, что забью снова.