Мауро Икарди: "Хочу стать лучшим бомбардиром в истории "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди признался, что хочет забить не меньше 100 мячей в составе клуба из Милана. Форвард, выступающий за "неррадзури" с 2013 года, отметил, что мечтает стать лучшим бомбардиром в истории команды. На данный момент на его счету 84 гола в 153 матчах.

– Мне хочется забить 100 голов в футболке "Интера", – цитирует Football Italia Икарди. – Откровенно говоря, стать лучшим бомбардиром в истории клуба будет очень тяжело, так что пока я хочу преодолеть отметку в 100 голов. Путь на вершину очень долог, но моя цель – забить как можно больше. Я упорно тренируюсь каждый день и пытаюсь стать лучше.

Лучшим бомбардиром в истории "Интера" является Джузеппе Меацца (284 гола).

Напомним, сегодня "Интер" сыграет с "Миланом" в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.