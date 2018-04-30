Маурицио Сарри: "Наполи" стыдно перед болельщиками"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 35-го тура чемпионата Италии против "Фиорентиы" (0:3) отметил, что команде не нужно думать о чемпионстве. Неаполитанцы отстали от "Ювентуса" на четыре очка.

- В этом матче мы не показали ничего из того, что у нас было: грамотности, характера и концентрации, - приводит Football Italia слова Сарри. - Обычно ничего не может выбить мою команду из колеи, но сегодня был не наш день. Не думаю, что на парней повлиял результат матча "Интер" - "Ювентус". Если это так, то мы неправильно подготовили их к игре.

Не нужно думать о чемпионстве, важно играть и выигрывать. А там будь что будет. Сегодня стыдно перед болельщиками, мы дали им надежду в игре с "Ювентусом".