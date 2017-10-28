Матч "Милан" - "Ювентус" покажут в рекордном количестве стран

Матч 11-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Ювентусом" покажут в рекордном количестве стран. Как сообщает Goal.com, встреча будет транслироваться в 200 странах. По прогнозам, игру посмотрят около 730 миллионов зрителей по всему миру.

После десяти туров "Милан" занимает 8-е место в турнирной таблице, в активе команды 16 очков. "Ювентус" расположился на 3-й строчке, команда набрала 25 очков.

Встреча между "Миланом" и "Ювентусом" состоится сегодня, 28 октября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.