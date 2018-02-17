Массимо Оддо: "Удинезе" подарил два гола "Роме"

Главный тренер "Удинезе" Массимо Оддо после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (0:2) отметил, что его команде не хватило точности в завершающей стадии. Специалист также добавил, что его подопечные подарили два гола римлянам.

– Мы подарили два гола "Роме", допуская ошибки в обороне, – сказал для Mediaset Premium Оддо. – Мы также создали множество возможностей для победы, но не смогли реализовать их. Нам не хватало точности в завершающей стадии, а затем мы подарили два гола, поэтому мы поплатились за свои ошибки.

Я прибыл в Удине когда команда находилась в трех очках от зоны вылета, но с того момента мы набрали 16 очков. У нас нет каких-то определенных целей. Мечта о Еврокубках останется мечтой, поэтому мы не должны думать, что на проигрыше от римлян все закончено. Мы играем в футбол, поэтому мы всегда мотивированы.