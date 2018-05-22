Массимо Каррера: "Ювентус" завоевал скудетто, поскольку привык побеждать"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в интервью итальянскому Radio CRC высказал мнение о чемпионстве туринского клуба. "Ювентус" стал чемпионом, поскольку обладает характером победителя, а также соблюдает баланс в различных ситуациях. "Наполи" же считал, что он выиграл чемпионат после победы над "Ювентусом", однако заплатил за подобное отношение поражением во Флоренции".

"Ювентус" в сезоне 2017/2018 в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии.