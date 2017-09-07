Массимилиано Мирабелли: "Трансферное окно надо заканчивать за 10 дней до начала национального чемпионата"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли отметил, что поддерживает решение английской премьер-лиги о сокращении продолжительности трансферного окна. Он также подчеркнул, что минувшим летом клубы столкнулись с множеством проблем.

– Честно говоря, трансферное окно слишком длинное и это создает проблемы для тренеров, команды которых уже проводят официальные игры, – сказал для Premium Sport Мирабелли. – Сменить дату дедлайна будет правильным решением. Сейчас клубы к 31 августа подходят со множеством сыгранных матчей, и вы не можете нормально работать с определенными футболистами, когда знаешь, что они покинут команду. То, что мы имеем на данный момент, я считаю неправильным. Все клубы, включая "Милан", столкнулись с проблемами.

Я бы также заметил, что и в январе слишком длинное трансферное окно. Я хотел бы увидеть окно в середине сезона, когда еще не возобновились матчи после зимнего перерыва. Наличие действующего трансферного окна вызывает раздражение, поэтому его надо заканчивать за неделю или даже за 10 дней до начала официальных игр.

Напомним, что сегодня английская премьер-лига приняла решение сократить продолжительность трансферного окна летом. В следующем году оно закроется в четверг, 9 августа, который будет перед началом турнира. Речь идет только о приобретениях, продавать игроков клубы смогут и после закрытия трансферного окна.