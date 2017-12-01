Массимилиано Аллегри: "За последние три года "Наполи" добился необычайного прогресса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил уважение результатам "Наполи", с которым его команде предстоит встретиться в ближайшем матче чемпионата Италии. Неаполитанцы после 14 туров лидируют в серии А, опережая "Ювентус" на четыре очка.

– "Ювентус" сделал то, что должен был сделать, но "Наполи" выполнил свою работу еще лучше, – цитирует AFP Аллегри. – Неаполитанцы были потрясающими, выиграв 10 из 13 последних матчей. Мы отстаем на четыре очка, потому что теряли баллы на выезде. Но это футбол. За последние три года "Наполи" добился необычайного прогресса. Мы должны с этим его поздравить.