Массимилиано Аллегри: "Видеть, как играть Дибала, - одно удовольствие"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы в матче 20-го тура чемпионата Италии над "Кьево" (3:0) отметил, что команда показала хорошую игру. Он также добавил, что победа далась нелегко, потому что эта встреча была после двух тяжелых игр.

- Это хорошая победа, и теперь мы двигаемся дальше, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Команда показала хорошую игру, но это было нелегко, потому что мы играли после двух сложных матчей. Дибала? Видеть, как он играет, - одно удовольствие. Возможно, он разочарован из-за того, что не забил, но он станет по-настоящему великим игроком. Хедира? Он получил удар в колено, и мы осмотрим его в ближайшие несколько часов.

Туринцы одержали 18-ю победу при двух ничьих. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая "Наполи" на 9 очков.

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