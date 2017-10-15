Массимилиано Аллегри: "Тревожные звонки были в предыдущих матчах"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Лацио" (1:2) в матче чемпионата Италии признался, что ждал осечки от своей команды. Он рассчитывает на скорое возвращение команды в форму.

– В матчах с "Торино", "Сассуоло" и "Аталантой" у нас уже были тревожные звоночки, – цитирует Sky Italia Аллегри. – Были признаки приближающейся опасности. Мы порой теряли концентрацию, за что заплатили высокую цену.

Впереди у нас важный матч в Лиге чемпионов со "Спортингом". Теперь нужно побеждать, чтобы вернуться в свою колею.