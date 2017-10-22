Массимилиано Аллегри: "Спасибо Манджукичу за удаление"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 9-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (6:2) отметил, что удаление Марио Манджукича в середине первого тайма помогло его команде. По его словам, после этого эпизода туринцы стали играть более сосредоточено.

- Хочу поблагодарить Манджукича, потому что мы смогли вернуться на победный путь в страданиях, - приводит Football Italia. - В последних двух матчах у нас была хорошая игра, но команде нужно было что-то вроде этого эпизода. В меньшинстве мы были гораздо более сосредоточенными.

Могу сказать, что эта победа станет ключевой в сезоне. Отрицательный результат мог отдалил бы нас от лидеров. Игроки возвращаются после травм, поэтому наша игра станет еще лучше.