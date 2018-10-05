Массимилиано Аллегри: "Роналду - большой профессионал"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду является настоящим профессионалом.

- Он находится в хорошей форме, - приводит слова итальянского специалиста Football Italia. - Я работаю с ним уже три месяца. Он является большим профессионалом и на поле, и вне его. Роналду уделяет большое внимание социальным вопросам - думаю, это многое говорит о нем.

33-летний португалец перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. В составе туринского клуба он провел 8 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

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