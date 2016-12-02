21:50 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Поражения заставляют не повторять ошибок"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что не стоит уделять большое внимание поражению туринцев от "Дженоа" (1:3) в последнем матче чемпионата Италии. В ближайшем туре "Ювентус" сыграет с "Аталантой".

– Есть цифры, которые значат много, а есть такие, которые не стоит учитывать, – цитирует Football Italia Аллегри. – В воскресенье мы пропустили три мяча за тайм, чего раньше с нами не случалось. Так что статистика – это не закон. Время все расставит. В течение сезона у всех бывают осечки. Не нужно сохранять в себе этот негатив. Все люди могут совершать ошибки. Мы по-прежнему лидируем. Поражения делают сильнее, они сплачивают и заставляют не повторять ошибок.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Веравалер

Золотые слова. Мы тоже немного Ювентус :)

22:26

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