Массимилиано Аллегри: "Нынешний состав "Ювентуса" может добиться успеха в будущем сезоне"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии матча Суперкубка Италии с "Лацио" выразил уверенность в том, что команда сможет добиться высоких результатов в предстоящем сезоне. По его словам, поражение в финале Лиги чемпионов должно мотивировать туринцев.

- Я - тренер, который пытается сохранить команду. Не сомневаюсь, что действующий состав сможет добиться успеха в предстоящем сезоне, - приводит Football Italia слова Аллегри. - "Ювенутс" ощущает горечь от поражения в Лиге чемпионов, но нужно думать о том, что мы были в финале этого турнира дважды за последние три года. Злость от этого результата должна помочь нам на страте нового сезона.