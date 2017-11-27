Массимилиано Аллегри: "Матчи "Наполи" - "Ювентус" - поединок между двумя претендентами на чемпионство"

Главный тренер "Ювентуса"​ Массимилиано Аллегри после победы над "Кротоне" в матче 14-го тура чемпионата Италии (3:0) отметил, что команда начинает обретать оптимальную форму. Также он ждет тяжелого противостояния с "Наполи" в следующем туре.

– Нам еще нужно улучшить форму некоторых игроков, но мы уже хорошо работаем, – цитирует пресс-служба клуба Аллегри. – В ближайшее время мы все обретем оптимальную форму. Впереди у нас противостояние с "Наполи", к которому нужно подойти в хорошем состоянии, потому что это будет поединок между двумя командами, борющимися за чемпионство. "Наполи" делает нечто необыкновенное в этом сезоне, потеряв только четыре очка. Нужно помнить, что в больших играх все решают эпизоды.