Массимилиано Аллегри: "Кьеллини точно не сырает с "Дженоа", Коста, скорее всего, выйдет на замену"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о кадровой ситуации перед матчем с "Дженоа" в девятом туре чемпионата Италии.

- Войчех Щенсны сыграет завтра, но Маттиа Перин еще получит свой шанс - я доволен его работой, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Единственный футболист, который я завтра дам отдохнуть - это Джорджо Кьеллини. Маттиа Де Шильо здоров, и если он сыграет, то слева в защите. Но мне нужно будет изучить состояние Алекса Сандру - он не играл за сборную Бразилии и не особенно устал. Полузащитников я буду выбирать исходя из того, кого выберу в нападение. Дуглас Коста не играл два месяца. Вероятнее всего, он выйдет на замену. Все готовы играть, кроме Сами Хедиры. Надеюсь, он сможет сыграть в матче с "Эмполи" или к домашней игре с "Манчестер Юнайтед".

Матч "Ювентус" - "Дженоа" состоится 20 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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