Марко Джампаоло: "Ничья с "Дженоа" - шаг вперед для "Сампдории"

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло - о матче с "Дженоа" (1:1) в 13-м туре чемпионата Италии.

- Дерби - это особенная игра. Понять это можно только оказавшись на стадионе и почувствовав эти. Нужно принимать это во внимание, оценивая игру, - цитирует тренера Football Italia. - Мы хорошо начали, но как только они сравняли счет, мы немного потеряли уверенность, и матч стал более грубым. "Дженоа" в этих обстоятельствах создала несколько моментов. Несмотря на это, мы остались в игре и создавали "Дженоа" проблемы. Как мы играли - мне все равно. У нас была серия поражений, и это шаг вперед для нас.

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