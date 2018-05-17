Луиш Фигу: "С Икарди у "Интера" гораздо больше шансов достичь целей"

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу считает, что "Интер" не должен отпускать Мауро Икарди. По его словам, только с такими футболистами клуб может вернуться на вершину.

– У лучших команд должны быть лучшие игроки, – цитирует Sky Italia Фигу. – С Икарди в составе у "Интера" гораздо больше шансов достичь поставленных целей. Нужно найти баланс между спортивной и экономической составляющей.

"Интер" сезон начал очень хорошо, но зимой возникли проблемы, из-за чего команда выбыла из гонки за чемпионство.