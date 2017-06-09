Лучано Спаллетти: "Нужно привести результаты "Интера" в соответствие с его историей"

Новый главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти признался, что рад возглавить команду. Сегодня стало известно, что экс-рулевой "Зенита" подписал с черно-синими контракт на два года.

– Я рад стать частью семьи "Интера" и нахожусь в предвкушении этого вызова, – заявил в эфире Inter Channel Спаллетти. – Нам предстоит много работы. Мы должны стать лучше: нужно привести результаты команды в соответствие с его богатой историей. Идентичность – важнейшая вещь, но в то же время мы хотим создать хороший коллектив.

Я разделяю энтузиазм руководителей, которые намерены сразу же вложиться в развитие проекта. Мы должны быть уверены, что все будут участвовать в этой работе и понимать наши цели.

Я от всей души приветствую наших болельщиков во всех уголках мира.