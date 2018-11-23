19:23 | Футбол — Италия

Лучано Спаллетти: "Маротта знает, как строить команду"

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Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал будущую работу с новым генеральным директором Джузеппе Мароттой, сообщает Football Italia. 59-летний итальянский специалист ждет информации от руководства клуба.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор "Ювентуса" Маротта займет аналогичную должность в "Интере". 61-летний итальянский функционер подпишет трехлетний контракт, где будет получать три миллиона евро за сезон, учитывая различные премии и бонусы.

– Ожидаем сигналов от руководства и президента клуба, – цитирует Спаллетти Footbal Italia. – Переговоры продвинулись, но президент еще не вернулся из Китая. Он расскажет, что нам может дать эта сделка. Маротта станет для нас "десяткой", играющей между линиями. Он знает, как строить команду.

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