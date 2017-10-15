Лоренцо Инсинье: "Посвятил жене свой 100-й гол за "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье после победы над "Ромой" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Италии отметил, что доволен результатами команды в жесткой конкуренции турнира. Также футболист заявил, что посвятил свой забитый мяч жене.

– Я горжусь тем, что забил 100-й мяч за клуб и помог команде выиграть, – цитирует Mediaset Premium Инсинье. – Я посвящаю этот мяч своей жене, она попросила меня. Клуб сделал важный шаг вперед, показывает отличный результат в такой жесткой конкуренции. Каждый человек в команде никогда не сдастся.