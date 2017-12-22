Лоренцо Инсинье: "Кассано выиграл бы "Золотой мяч", будь у него другая голова"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье подчеркнул, что Антонио Кассано, выступающий не сумел реализовать свой потенциал. По словам форварда, 35-летний итальянец, выступающий за "Верону", при опереженных условиях мог получить "Золотой мяч".

– Кассано – хороший парень, но при этом необходимо знать к нему правильный подход. У него своеобразный характер, – приводит Football Italia слова Инсинье. – Он шел разными путями и мне его жаль.

Ему бы удалось выиграть "Золотой мяч", если бы у него была другая голова. И это бы произошло до того, когда за награду стали бороться Роналду и Месси.