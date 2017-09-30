Липпи может сменить Монтеллу на посту наставника "Милана"

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи может сменить Винченцо Монтеллу на посту наставника "Милана", информирует Football Italia. Как сообщалось ранее, в число потенциальных сменщиков наставника "россонери" также входят тренер "Баварии" Карло Анчелотти и рулевой "Челси" Антонио Конте.

Напомним, перед стартом сезона-2017/18 владельцы "Милана" потратили на трансферы около 200 миллионов евро. Несмотря на усиление состава, в чемпионате Италии команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 6 матчах. Отставание от лидирующих "Наполи" и "Ювентуса" составляет 6 баллов.