Лаутаро Мартинес может стать игроком "Интера"

"Интер" заинтересован в приобретении нападающего аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса. На следующей неделе в Милане состоится встреч сторон, где будут обсуждаться детали трансфера, сообщает Tuttomercatoweb.

Аргентинский клуб оценил 20-летнего форварда в 15-20 миллионов евро. Между клубами и игроком уже есть устная договоренность, черно-синие готовы предложить футболисту контракт на пять лет. Сделку планируется осуществить в летнее трансферное окно.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны "Реала" и "Атлетико".