"Лацио" разгромил "Сампдорию", Иммобиле оформил дубль

"Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии разгромил "Сампдорию" со счетом 4:0. Дубль оформил Чиро Иммобиле.

В другой встрече "Кротоне" в гостях обыграл "Удинезе" со счетом 2:1. "Аталанта" с тем же счетом победила "Торино"​.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Лацио" – "Сампдория" – 4:0 (2:0)

Голы: Милинкович-Савич, 32 (1:0). де Фрай, 43 (2:0). Иммобиле, 85 (3:0). Иммобиле, 88 (4:0).

"Лацио": Стракоша, Раду, Касерес, де Фрай, Марушич, Лукас (Ди Дженнаро, 87), Лулич, Пароло (Лукаку, 19), Фелипе Андерсон (Нани, 79), Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Сампдория": Вивиано, Стринич, Берешински, Андерсен, Феррари, Баррето, Рамирес (Линетти, 66), Прат, Торрейра, Капрари (Ковнацки, 53), Сапата (Квальярелла, 60).

Предупреждения: Лукас, 24. Прат, 25. Торрейра, 67.

Судья: Орсато.

22 апреля. Рим. Стадион "Olimpico".

"Удинезе" – "Кротоне" – 1:2 (1:1)

Голы: Лазанья, 6 (1:0). Сими, 7 (1:1). Фараони, 86 (1:2).

"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Аднан, Видмер (Дзампано, 53), Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Балич, 71), Фофана, Барак, Макси Лопес (Янкто, 62), Лазанья.

"Кротоне": Кордац, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Фараони (Айети, 90+1), Роден, Барберис, Мандрагора, Тротта (Сампиризи, 73), Налини (Риччи, 65), Сими.

Предупреждения: Бехрами, 58. Янкто, 68.

Судья: Ди Белло.

22 апреля. Удине. Стадион "Dacia Arena".

"Аталанта" – "Торино" – 2:1 (0:0)

Голы: Фройлер, 53 (1:0). Ляич, 56 (1:1). Гозенс, 64 (2:1).

"Аталанта": Бериша, Хатебур (Кастань, 46), Толой, Кальдара, Гозенс, Манчини (Бастони, 80), Кристанте, де Рон, Фройлер, Гомес, Барроу (Корнелиус, 86).

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Нкулу, Бонифаци (Молинаро, 67), Ринкон, Акуа (Беренгер, 76), Ляич, Белотти, Эдера (Ньянг, 84).

Предупреждения: Кальдара, 50. де Рон, 54. Ансальди, 83. Моретти, 90+2.

Судья: Аурелиано.

22 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".