"Лацио" обыграл "Удинезе" в матче 6-го тура чемпионата Италии (2:1). В составе римского клуба голами отметились защитник Франческо Ачерби и нападающий Карлос Хоакин Корреа.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Удинезе" - "Лацио" - 1:2 (0:0)

Голы: Ачерби, 61 (0:1). Корреа, 66 (0:2). Найтинк, 80 (1:2).

"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана, Барак (Теодорчик, 73), Мачис (Пуссетто, 67), де Пауль, Лазанья (Визеу, 86).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Уоллас, Луис Фелипе (Баштуш, 75), Лулич (Дурмиси, 56), Бадель, Пароло, Луис Альберто, Кайседо (Иммобиле, 56), Корреа.

Предупреждения: Лулич, 42. Иммобиле, 80. Пуссетто, 85. Бадель, 85. Баштуш, 86. Дурмиси, 89. Трост-Эконг, 90+1. Стракоша, 90+6.

Судья: Мареска (Италия).

26 сентября. Удине. Стадион "Dacia Arena".

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