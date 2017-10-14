"Лацио" нанес первое поражение "Ювентусу" в серии А в этом сезоне

"Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Ювентусом" в матче 8-го тура чемпионата Италии - 2:1. В составе победителей дубль оформил Чиро Иммобиле, за хозяев забил Дуглас Коста.

Отметим, что на 6-й добавленной минуте к основному времени матча арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота римлян. Гостей спас вратарь "орлов" Томас Стракоша, который отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении нападающего "Юве" Пауло Дибалы.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Ювентус" - "Лацио" - 1:2 (1:0)

Голы: Дуглас Коста, 23 (1:0). Иммобиле, 47 (1:1). Иммобиле, 54 - с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Дибала (Ювентус), 90+7 (вратарь)

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Стураро, 73), Кьеллини, Барцальи, Матюиди, Хедира (Дибала, 65), Асамоа, Бентанкур, Игуаин, Манджукич, Дуглас Коста (Бернардески, 54).

"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай, Баштуш, Марушич, Лукас, Лулич (Габаррон, 84), Пароло, Луис Альберто (Нани, 72), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 76).

Предупреждения: Буффон, 52. Стураро, 90+3. Габаррон, 90+7.

Судья: Маццолени (Италия).

14 октября. Турин. Стадион "Allianz Stadium".