"Лацио" - "Милан": видеотрансляция матча - в 20.00

В матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 25 ноября, встречаются "Лацио" и "Милан". Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

"Лацио" с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Милана" 21 очко и пятое место.

Компания Winline предлагает такие коэффициенты на этот матч: победа "Лацио" - 1.95, ничья - 3.95, победа "Милана" - 4.83.

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"Лацио" - "Милан": чемпионат Италии по футболу, серия А, 13-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 20.00 (мск)

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