Квальярелла может вернуться в "Наполи", "Сампдория" не хочет его отпускать

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла может продолжить карьеру в "Наполи", утверждает Rai Sport. Неаполитанцы ищут футболиста, который добавит ротации в атаку после травмы Аркадиуша Милика. Форвард уже защищал цвета "Наполи" в сезоне-2009/10, забив 11 голов в 34 матчах чемпионата Италии. После этого он перебрался в "Ювентус".

Руководство "Сампдории", впрочем, не собирается отпускать игрока, забившего 6 голов и сделавшего 3 передачи в 10 матчах текущего сезона.

- Квальярелла - игрок "Сампдории" и очень важный игрок, - сказал спортивный директор клуба Карло Ости. - Он помог "Сампдории" прогрессировать, и мы всерьез на него рассчитываем. Он никуда не едет.