Кутроне назвал футболистов, которыми восхищается

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне признался, что восхищается игрой форварда "Челси" Альваро Мораты, а также старается брать пример с одноклубника Гонсало Игуаина.

- У Мораты есть некоторые игровые особенности, которыми я восхищаюсь, - приводит слова Кутроне DAZN. - Он очень быстр, а также безжалостен перед воротами. Он всегда действовал хорошо - я восхищаюсь его игрой. Игуаин? Для меня большая честь играть и тренироваться вместе с ним. На каждой тренировке я наблюдаю за ним и узнаю что-то новое.

В текущем сезоне Кутроне провел 14 матчей за "Милан", забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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