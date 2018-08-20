Криштиану Роналду пожелал Соррентино скорейшего выздоровления

Голкипер "Кьево" Стефано Соррентино рассказал, что получил от Криштиану Роналду пожелания скорейшего выздоровления. Ранее сообщалось, что он сломал нос во время матча чемпионата Италии с "Ювентусом" (2:3) в столкновении с португальским футболистом.
- Я получил пожелания скорейшего выздоровления от Криштиану Роналду. Спасибо, легенда! - написал вратарь в Твиттере.
Для Роналду это был первый матч в чемпионате Италии. Соррентино был заменен, после чего его команда пропустила решающий гол.
Ho ricevuto un messaggio di vicinanza e pronta guarigione da parte di Cristiano Ronaldo.– Stefano Sorrentino (@Sorrentino) 19 августа 2018 г.
Grazie leggenda! #ChievoJuve pic.twitter.com/QvJW3QrzDH