Криштиану Роналду пожелал Соррентино скорейшего выздоровления

Голкипер "Кьево" Стефано Соррентино рассказал, что получил от Криштиану Роналду пожелания скорейшего выздоровления. Ранее сообщалось, что он сломал нос во время матча чемпионата Италии с "Ювентусом" (2:3) в столкновении с португальским футболистом.

- Я получил пожелания скорейшего выздоровления от Криштиану Роналду. Спасибо, легенда! - написал вратарь в Твиттере.

Для Роналду это был первый матч в чемпионате Италии. Соррентино был заменен, после чего его команда пропустила решающий гол.