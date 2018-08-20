11:48 | Футбол — Италия

Криштиану Роналду пожелал Соррентино скорейшего выздоровления


Голкипер "Кьево" Стефано Соррентино рассказал, что получил от Криштиану Роналду пожелания скорейшего выздоровления. Ранее сообщалось, что он сломал нос во время матча чемпионата Италии с "Ювентусом" (2:3) в столкновении с португальским футболистом.

- Я получил пожелания скорейшего выздоровления от Криштиану Роналду. Спасибо, легенда! - написал вратарь в Твиттере. 

Для Роналду это был первый матч в чемпионате Италии. Соррентино был заменен, после чего его команда пропустила решающий гол.

 

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